Cu(OH)2-годроксид меди w-?
Химия
Cu(OH)2-годроксид меди w-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Cu(OH)2)=63.5+(16+1)*2=97.5 g/mol W(Cu)63.5/97.5*100%=65.13% W(O)=16*2/97.5*100%=32.82% W(H)=1*2/97.5*100%=2.05%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧК ПО ФИЗИКЕ! Колесо велосипеда радиусом 30 см. делает один оборот за 0,4 секунды. Определите скорость движения велосипеда...
Математика
Площадь всех окон в спортзале составляет одну четвёртую часть площади пола . В зале 8 окон по 4квадратных метрах.найди площадь пола