Cu(OH)2-годроксид меди w-?

Химия
Cu(OH)2-годроксид меди w-?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Cu(OH)2)=63.5+(16+1)*2=97.5 g/mol W(Cu)63.5/97.5*100%=65.13% W(O)=16*2/97.5*100%=32.82% W(H)=1*2/97.5*100%=2.05%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧК ПО ФИЗИКЕ! Колесо велосипеда радиусом 30 см. делает один оборот за 0,4 секунды. Определите скорость движения велосипеда...
Ответить
История
Кто работал на вотченой земле?
Ответить
Литература
Почему ангел при первой встрече с Демоном отступает, а потом отнимает Тамару ?
Ответить
Математика
Площадь всех окон в спортзале составляет одну четвёртую часть площади пола . В зале 8 окон по 4квадратных метрах.найди площадь пола
Ответить
Математика
Масштаб 1:7 500 000 между городами А и В на карте ростаяние от 2,8 см.А и В города растоян??е нескольких км от земли?
Ответить