Слово "ветреная мельница" является причастием
Русский язык
Слово "ветреная мельница" является причастием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да является поэтому пишется две н
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