Сложное предложение из художественной литературе

Гость: Гость:

1.Она попыталась было придать мыслям своим иное направление, однако давешний незнакомец никак не выходил у неё из головы. 2. Несколько минут она присматривалась и прислушивалась к тому, что происходило вокруг: грозовые тучи всё ниже зависали над городом, но больше не грохотало.