Сложное предложение из художественной литературе
Русский язык
Сложное предложение из художественной литературе
Ответ(ы):
Гость:
1.Она попыталась было придать мыслям своим иное направление, однако давешний незнакомец никак не выходил у неё из головы. 2. Несколько минут она присматривалась и прислушивалась к тому, что происходило вокруг: грозовые тучи всё ниже зависали над городом, но больше не грохотало.
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