Y в кубе+4y в квадрате-32y
Алгебра
Y в кубе+4y в квадрате-32y
Ответ(ы):
Гость:
Y3+4y2-32y |:y y2+4y-32=0 y1*y2=-32 y1+y2=-4 y1=-8,y2=4
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