Сложный процесс , в ходе которого органические вещества под действием кислорода распадаются на углекислый газ и воду и при этом выделяется энергия

Биология

Сложный процесс , в ходе которого органические вещества под действием кислорода распадаются на углекислый газ и воду и при этом выделяется энергия

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