Срочно помогите пожалуйста!!!!! Яким подiям присвячений фiльм Ганнiбал легендарний ??олководець
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Срочно помогите пожалуйста!!!!! Яким подiям присвячений фiльм Ганнiбал легендарний ??олководець
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно ,что Ганнибал громил Рим четырежды .Самой знаменитой битвой считается битва при Каннах ,в ней погибло 70000 римских легионеров ,они были загнаны в лес войсками Ганнибала ,где стали жертвами ,они не могли дать отпор из-за малоподвижности и кучности между друг с другом .Ганнибал -корфагенский полководец ,собравший дисциплинированную армию .Испания -была одним из мест где он собирал армию .Его сравниваю с Македонским ,Цезарем и другими выдающимися полководцами .
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