Уж небо осенью блистало ..... "УЖ" какая чать речи и как подчеркивается
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Уж небо осенью блистало ..... "УЖ" какая чать речи и как подчеркивается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частица. Она не подчеркивается, ибо служебная часть речи и не является членом предложения.
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