Коротко о сказке 12 месяцев С. Маршака. Чему учит сказка и чем понравилась?
Литература
Коротко о сказке 12 месяцев С. Маршака. Чему учит сказка и чем понравилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное почти в любой сказке - это добро. если человек добрый, имеет любящее сердце, не ищет выгоды только для себя, то для него возможны разные чудеса. Могут в январе расцвести подснежники, например. Все стараются помочь такому человеку, но он сам никогда не попросит лишнего. И напротив жадность и корыстолюбие приводят к беде, как случилось и с дочерью мачехи, которая пришла требовать уже не первые весенние цветы, а ягоды и грибы. Отсюда вывод: не проси лишнего у того, кто тебе помогает, довольствуйся тем, что дают, будь кротким и справедливым и точно также будут поступать с тобой. Злые дела не останутся безнаказанными, а добрые не останутся не замеченными.
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