Задание 24........ завтра здавать

Английский язык
Задание 24........ завтра здавать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
They played tennis last week. I have never played tennis before. The satellite landed in the sea two hours ago. We have changed our plan.
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