Поізд пооіхав відстань 560 км зі швидкістю 70 км\год,а відстань 240км зі швидкістю 60км\год.скільки часу він був у дорозі?

Математика

Поізд пооіхав відстань 560 км зі швидкістю 70 км\год,а відстань 240км зі швидкістю 60км\год.скільки часу він був у дорозі?

Автор: Гость