Поізд пооіхав відстань 560 км зі швидкістю 70 км\год,а відстань 240км зі швидкістю 60км\год.скільки часу він був у дорозі?
Математика
Поізд пооіхав відстань 560 км зі швидкістю 70 км\год,а відстань 240км зі швидкістю 60км\год.скільки часу він був у дорозі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
560 : 70= 8 (ч. ) 240 : 60= 4 (ч.) 8+4=12 (ч. ) Ответ: 12 ч.
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