Поізд пооіхав відстань 560 км зі швидкістю 70 км\год,а відстань 240км зі швидкістю 60км\год.скільки часу він був у дорозі?

Математика
Поізд пооіхав відстань 560 км зі швидкістю 70 км\год,а відстань 240км зі швидкістю 60км\год.скільки часу він був у дорозі?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
560 : 70= 8 (ч. )  240 : 60= 4 (ч.) 8+4=12 (ч. )  Ответ: 12 ч. 
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