Какое государств рас полагается сразу в двух частях света одна из которых азияё
Окружающий мир
Какое государств рас полагается сразу в двух частях света одна из которых азияё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия находится и Европе и в Азии.
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