Решить химические задания: Дам 40 балов!
Химия
Решить химические задания: Дам 40 балов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и решение задачек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Die Massenmedien kontrollieren ... der politischen Institutionen. a) die Aufgaben b) die Mißstände c) die Ereignisse
Математика
Физика
В сосуде с объёмом 1.5 л. находится смесь кислорода и углекислого газа. Масса смеси 40 г., температура 300 К, давление 2 МПа. Найти массу каждого и...
Английский язык