В сосуде с объёмом 1.5 л. находится смесь кислорода и углекислого газа. Масса смеси 40 г., температура 300 К, давление 2 МПа. Найти массу каждого из газов.

Физика

В сосуде с объёмом 1.5 л. находится смесь кислорода и углекислого газа. Масса смеси 40 г., температура 300 К, давление 2 МПа. Найти массу каждого из газов.

Автор: Гость