В сосуде с объёмом 1.5 л. находится смесь кислорода и углекислого газа. Масса смеси 40 г., температура 300 К, давление 2 МПа. Найти массу каждого из газов.
Физика
В сосуде с объёмом 1.5 л. находится смесь кислорода и углекислого газа. Масса смеси 40 г., температура 300 К, давление 2 МПа. Найти массу каждого из газов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишем формулу Клапферона-Менделеева: pV=(ню)RT. (ню)=m/M (масса деленная на молярную массу) Масса смеси равна 40 грамм. M=(ню)=(m1/M1+m2/M2). Далее, почленно находишь массу кислорода и углекислого газа.
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