Составте рассказ по теме (на выбор) а)Нашествие галлов на Рим,б)Горе побеждённым,в)??иррова победа

Гость: Гость:

А) В начале IV века до н. э. римляне столкнулись с очень сильным врагом - кельтами, которые перейдя Альпы поселились в долине реки По. Галлы ( так называли культов римляне ) начали войну в 390 г. до н. э. . Их огромное войско двинулось на Рим. Римляне вышли им на встречу, но потерпели сокрушительное поражение. Рим разграбили, а оставшиеся римляне укрылись в крепости Капитолий, в храмах которой хранились все драгоценности и деньги Рима. Галлы не могли захватить эту крепость честным путем и решили захватить ее хитростью. Ночью, стараясь не шуметь, галлы стали карабкаться по отвесной склону холма. Стражники крепости ничего не услышали. Но римлян спасли гуси, которых не разрешалось есть даже во время голода. они подняли гогот и римляне проснулись. Так появилась легенда о том, как гуси спасли Рим.