Как записать оксид натрия+фосфорная кислота

Химия
Как записать оксид натрия+фосфорная кислота
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O+H3PO4 Только нас учили, что ортофосфорная кислота, а не фосфорная)
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