П'яти велетням приготували яєчню,кожному з 8 яєць,після чого залишилося ще 8яєць.Скільки вмього було яєць?Склади задачу,склавши вираз.

Математика
П'яти велетням приготували яєчню,кожному з 8 яєць,після чого залишилося ще 8яєць.Скільки вмього було яєць?Склади задачу,склавши вираз.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×8+8=48 ...............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отметь предложения, в которых допущена ошибка в употреблении деепричастного оборота. а) Возвращаясь домой, мне стало грустно. б) Не снимая шляп...
Ответить
Математика
Уравнения а) 12.6 : х = 17.1 : 11.4
Ответить
Русский язык
Сочинение как мне статт чемпионом школы по бегу на короткую дистанцию
Ответить
Литература
в наши дни вопрос о выживании человека на земле напрямую связан с состоянием прир??ды какая здесь связь
Ответить
Математика
Автобус отошел от автовокзала в 8:48 минуты через 35 минут сделал остановку на 8 мину?? в котором часу автобус отошел от места остановки
Ответить