П'яти велетням приготували яєчню,кожному з 8 яєць,після чого залишилося ще 8яєць.Скільки вмього було яєць?Склади задачу,склавши вираз.
Математика
П'яти велетням приготували яєчню,кожному з 8 яєць,після чого залишилося ще 8яєць.Скільки вмього було яєць?Склади задачу,склавши вираз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×8+8=48 ...............................
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