в наши дни вопрос о выживании человека на земле напрямую связан с состоянием прир??ды какая здесь связь
Литература
в наши дни вопрос о выживании человека на земле напрямую связан с состоянием прир??ды какая здесь связь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например,газы(углекислый)от заводов и машин скапливаются в атмосфере,и это влияет на климат.Если станет очень жарко,то начнут таять ледники,а это спровоцирует затопление материков.
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