SOS пожалуйста напишите мне 10 поговорок во 2-м лице единственного числа

Гость: Гость:

Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. От домашнего вора не убережёшься. Перед смертью не надышишься. Плетью обуха не перешибёшь. Подальше положишь, поближе возьмёшь. Против рожна не попрёшь. Раньше смерти не умрёшь. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Слезами горю не поможешь. Слышал звон, да не знаешь (не знает) , где он.