SOS пожалуйста напишите мне 10 поговорок во 2-м лице единственного числа

Русский язык
SOS пожалуйста напишите мне 10 поговорок во 2-м лице единственного числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не рой другому яму, сам в неё попадёшь.  От домашнего вора не убережёшься.  Перед смертью не надышишься.  Плетью обуха не перешибёшь.  Подальше положишь, поближе возьмёшь.  Против рожна не попрёшь.  Раньше смерти не умрёшь.  С кем поведёшься, от того и наберёшься.  Слезами горю не поможешь.  Слышал звон, да не знаешь (не знает) , где он. 
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