SOS пожалуйста напишите мне 10 поговорок во 2-м лице единственного числа
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SOS пожалуйста напишите мне 10 поговорок во 2-м лице единственного числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. От домашнего вора не убережёшься. Перед смертью не надышишься. Плетью обуха не перешибёшь. Подальше положишь, поближе возьмёшь. Против рожна не попрёшь. Раньше смерти не умрёшь. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Слезами горю не поможешь. Слышал звон, да не знаешь (не знает) , где он.
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