Определить среднюю квадратичную скорость молекул водорода при нормальных условиях
Физика
Определить среднюю квадратичную скорость молекул водорода при нормальных условиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср^2 = 3RT/мю = 3 * 8.31 * 273 / 0.002 = 3402945 Корень из этого = 1844 Заметь, я брал H2, а не H Ответ: 1844 м/с
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