СРОЧНО!!!!!!!!! ДАМ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!! Диагональ делит четырехугольник с периметром 31 см ??а два треугольника с периметрами 21 см и 30 см. Чему равна длина этой диагонали?

Алгебра

СРОЧНО!!!!!!!!! ДАМ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!! Диагональ делит четырехугольник с периметром 31 см ??а два треугольника с периметрами 21 см и 30 см. Чему равна длина этой диагонали?

Автор: Гость