СРОЧНО!!!!!!!!! ДАМ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!! Диагональ делит четырехугольник с периметром 31 см ??а два треугольника с периметрами 21 см и 30 см. Чему равна длина этой диагонали?
Алгебра
СРОЧНО!!!!!!!!! ДАМ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!! Диагональ делит четырехугольник с периметром 31 см ??а два треугольника с периметрами 21 см и 30 см. Чему равна длина этой диагонали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ равна 10 см
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