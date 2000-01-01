Помогите пожалуйста сделать задание!)

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Помогите пожалуйста сделать задание!)
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Гость:
Какое задание ?????????
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