Решите уравнение: 5х-2(х-3)=6х , 6х-(2х+5)=2(3х-6)
Алгебра
Решите уравнение: 5х-2(х-3)=6х , 6х-(2х+5)=2(3х-6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5х-2(х-3)=6х 5х-2х+6-6х= 5х-2х-6х=-6 -3х=-6 3х=6 х=6/3 х=2 2) 6х-(2х+5)=2(3х-6) 6х-2х-5=6х-6 6х-2х-6х=-6+5 -2х=-1 2х=1 х=1/2 х=0,5
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