В 5 классе 12 учатся 12 мальчиков , остальные - девочки . Сколько всего в классе учатся детей , если мальчики составляют две третьих всех учащихся.

Математика
В 5 классе 12 учатся 12 мальчиков , остальные - девочки . Сколько всего в классе учатся детей , если мальчики составляют две третьих всех учащихся.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
---------------------- |                          |  ---------------------- |                          |      мальчики             - 12 .           |                          |   ----------------------- 12:2 = 6 - одна треть 12 + 6 = 18 человек Как то так :/
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