В 5 классе 12 учатся 12 мальчиков , остальные - девочки . Сколько всего в классе учатся детей , если мальчики составляют две третьих всех учащихся.

Математика

В 5 классе 12 учатся 12 мальчиков , остальные - девочки . Сколько всего в классе учатся детей , если мальчики составляют две третьих всех учащихся.

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