Помогите,пожалуйста!!! В чемпионате по футболу участвуют 16 команд. Сколькими способами может определиться тройка призеров?

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Помогите,пожалуйста!!! В чемпионате по футболу участвуют 16 команд. Сколькими способами может определиться тройка призеров?

Автор: Гость