Помогите,пожалуйста!!! В чемпионате по футболу участвуют 16 команд. Сколькими способами может определиться тройка призеров?

Алгебра
Помогите,пожалуйста!!! В чемпионате по футболу участвуют 16 команд. Сколькими способами может определиться тройка призеров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет (16!)/((16-3)!)=16!/13!=16×15×14=3360 Ответ: 3360
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