Прямая y=5x+b проходит через центр окружности x^2-2x+y+4y-21=0. Найдите b
Алгебра
Прямая y=5x+b проходит через центр окружности x^2-2x+y+4y-21=0. Найдите b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-2x+y^2+4y-21=0 (x-1)^2+(y+2)^2=25 Следовательно координата центра окружности (1;-2) y=5x+b -2=5×1+b b=-7 Ответ: -7
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