ПОГИТЕ, ПРОШУ! 1. Найдите значение выражения: а) раскрыв скобки: 56,7 + (–12,5 + 9) – (27,5 ??? 13,3); б) применив распределительное свойство умножения: . 2. Упростите выражение: а) 8 + 7k – 3k + k – 11k; б) 4(с – 1) – 7...
Математика
ПОГИТЕ, ПРОШУ! 1. Найдите значение выражения: а) раскрыв скобки: 56,7 + (–12,5 + 9) – (27,5 ??? 13,3); б) применив распределительное свойство умножения: . 2. Упростите выражение: а) 8 + 7k – 3k + k – 11k; б) 4(с – 1) – 7(с + 5) – 2(3с + 8); в) . 3. Решите уравнение: 0,9(b – 5) – 0,8(b – 2) = 2,3. 4. Турист 4 ч ехал на велосипеде и 3 ч шел пешком, преодолев 60 км. Найдите скорость туриста, если она втрое меньше его скорости при движении на велосипеде? 5. Найдите корни уравнения (6,2х+ 9,3)(4х – 3,6) = 0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56.7-12.5+9-27.5+13.3=-40+79=39 2)-6k+8 4c-4-7c-35-6c-16=-9c-55 3)0.9b-4.5-0.8b+1.6=2.3 0.9b-0.8b=2.3-1.6+4.5 0.1b=5.2 b=5.2:0.1 b=52 4)x-скорость пешком 3x-скорость на велосипеде 4X3x+3x=60 12x+3x=60 15x=60 x=60:15 x=4 5)6.2x+9.3=0 или 4x-3.6=0 6.2x=-9.3 4x=3.6 x=-9.3:6.2 x=3.6:4 x=-1.5 x=0.9
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