ПОГИТЕ, ПРОШУ! 1. Найдите значение выражения: а) раскрыв скобки: 56,7 + (–12,5 + 9) – (27,5 ??? 13,3); б) применив распределительное свойство умножения: . 2. Упростите выражение: а) 8 + 7k – 3k + k – 11k; б) 4(с – 1) – 7...

Математика

ПОГИТЕ, ПРОШУ! 1. Найдите значение выражения: а) раскрыв скобки: 56,7 + (–12,5 + 9) – (27,5 ??? 13,3); б) применив распределительное свойство умножения: . 2. Упростите выражение: а) 8 + 7k – 3k + k – 11k; б) 4(с – 1) – 7(с + 5) – 2(3с + 8); в) . 3. Решите уравнение: 0,9(b – 5) – 0,8(b – 2) = 2,3. 4. Турист 4 ч ехал на велосипеде и 3 ч шел пешком, преодолев 60 км. Найдите скорость туриста, если она втрое меньше его скорости при движении на велосипеде? 5. Найдите корни уравнения (6,2х+ 9,3)(4х – 3,6) = 0.

Автор: Гость