Сходства и различия письма Татьяны Онегину, и письма Веры Печорину

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ВОт анализ письма Татьяны Я считаю, что Татьяна в письме к Онегину проявляется как добрая, честная и любящая девушка. Её гордость, понятия о приличиях, страдают от одного ей приходится признаваться в любви мужчине. И в глубине души Татьяна наверняка была уверяна, что Онегин ответит ей взаимностью Другой! НЕт никому на свете Не отдала бы сердце я ! И вдруг Татьяна переходит на '' ты ''- наверняка случайно неосознанно. Просто она предельно откровенно. Она пишет честно и прямо. Татьяна ищет в Онегине доброго, честного и понимаюшего человека - героя своих романов Но в конце Татьяна сама осазнаёт ужас своего поступка, который нарушает все нормы поведения её времени и пишет Кончаю! Страшно перечесть Стыдом и страхом замираю Но мне порукой ваша честь И смело ей себя вверяю И снова она переходит на '' вы '' Пожелела о собственной смелой искренности. Но ничего в письме она так и не исправила !