397 номер решите пожалуйста
Алгебра
397 номер решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
397. (b² -6b) /(b² -36) при b= -2 b(b -6) /(b -6)(b +6)=b/(b+6) = -2/(-2+6)= -2/4= -1/2= -0.5
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