В старину Русь торговала со многими странами мягкая рухлядь большая часть которы?? поступал Я из Сибири это валенки пушнина золото черная икра шерсть

Окружающий мир

В старину Русь торговала со многими странами мягкая рухлядь большая часть которы?? поступал Я из Сибири это валенки пушнина золото черная икра шерсть

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