В старину Русь торговала со многими странами мягкая рухлядь большая часть которы?? поступал Я из Сибири это валенки пушнина золото черная икра шерсть

Окружающий мир
В старину Русь торговала со многими странами мягкая рухлядь большая часть которы?? поступал Я из Сибири это валенки пушнина золото черная икра шерсть
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкая рухлядь- это пушнина.
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