Помогите решить прошу пожалуйста примеры

Математика
Помогите решить прошу пожалуйста примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Примеры №11 245\50=4,9 392\70=5,6 580\60=9,6 700\80=8,75 220\30=7,3 620\70=8,8 Удачи)
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