Есть,кушать,уминать, поглощать написать форму 2-го лица множественного числа прос??ого будущего времени

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Есть,кушать,уминать, поглощать написать форму 2-го лица множественного числа прос??ого будущего времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будете есть, будете кушать, будете уминать, будете поглащать.
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