В какой точке график уравнения 3х+4у=6 пересекает ось абцисс?
Математика
В какой точке график уравнения 3х+4у=6 пересекает ось абцисс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этой точке y=0 3x+4X0=6 3x=6 x=6:3 x=2 точка (2;0)
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