(0,6:0,15)²-6,4•0,4+1,28 решите по действиям.
Математика
(0,6:0,15)²-6,4•0,4+1,28 решите по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4^2-6.4•0.4+1.28 2)16-6.4•0.4+1.28 3)17.28-6.4•0.4 4)17.28-2.56=14.72 Ответ: 14.72
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