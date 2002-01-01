Составьте и запишите текст резюме

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Гость:
Коновалова Елена Павловна Дата рождения: 12.07.1985 г. Адрес проживания: г. Москва, ул. Бауманская, 47, кв. 28 Телефон: моб. (903) 979-23-68 e-mail: [email protected] Цель: получение работы врача-стоматолога. Опыт работы: март 2011 г.– настоящее время – стоматолог-терапевт, ООО «Дент-Максимум» (частная клиника), г. Москва. Функциональные обязанности: амбулаторный прием пациентов по записи; лечение кариеса, каналов и прочих болезней зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта; оказание неотложной стоматологической помощи при острых воспалительных процессах, травматических повреждениях; ведение медицинской документации; Образование: 2002-2007 гг., Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.. Евдокимова (МГМСУ), специальность «Стоматология». 2007-2008 гг. - МГМСУ, интернатура, специальность «Стоматология терапевтическая». Сертификат. 2008-2010 гг. - МГМСУ, ординатура, специальность «Стоматология терапевтическая». Удостоверение, сертификат. Дополнительное образование: апрель 2013 г.- курсы по «Художественной реставрации фронтальных и жевательных групп зубов» в стоматологической клинике «Лилия Эстет», г. Киев, Украина; сентябрь 2012 г. - 8й международный конгресс и мастер-класс по инновационным технологиям в эндодонтии фирмы VDW, г. Москва. Профессиональные навыки: знание анатомии зубов, современных методов лечения и диагностики, принципов обезболивания, основ фармакотерапии и методов физиотерапии, правил оформления медицинской документации. Личные качества: внимательность, уверенность, вежливость, наблюдательность, ответственность, самостоятельность, тщательность, уравновешенность. Рекомендации будут предоставлены по требованию.  

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