С объяснением .найдите количество отрицательных членов числовой последовательности .заданной формулой аn= 1-(104/6n- 5 )
Алгебра
С объяснением .найдите количество отрицательных членов числовой последовательности .заданной формулой аn= 1-(104/6n- 5 )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-104/(6n-5)<0 (6n-5-104)/(6n-5)<0 (6n-109)/(6n-5)<0 n=109/6 n=5/6 5/6<n<18 1/6 1≤n≤18 n=18
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