Сколько надо отметить точек на прямой,чтобы получилось 15 отрезков. Ответы: а)5 б)6 в)7 г)9 д)14 Обьясните решение

Математика

Сколько надо отметить точек на прямой,чтобы получилось 15 отрезков. Ответы: а)5 б)6 в)7 г)9 д)14 Обьясните решение

Автор: Гость