Сколько надо отметить точек на прямой,чтобы получилось 15 отрезков. Ответы: а)5 б)6 в)7 г)9 д)14 Обьясните решение
Математика
Сколько надо отметить точек на прямой,чтобы получилось 15 отрезков. Ответы: а)5 б)6 в)7 г)9 д)14 Обьясните решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно такие ответы? У меня получилось 16 точек.
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