Юго-Западная Азия занимает ведущее положение в мире по запасам минерала пирита, и??еющего красивый золотисто-жёлтый цвет и обладающего свойством при ударе высекать искры . Какие химические элементы входят в состав пирита? А.з...

География
Юго-Западная Азия занимает ведущее положение в мире по запасам минерала пирита, и??еющего красивый золотисто-жёлтый цвет и обладающего свойством при ударе высекать искры . Какие химические элементы входят в состав пирита? А.золото и серебро ; Б. железо и сера ; В. железо и углерод ; Г.золото и медь ; Д. золото и сера.
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Гость:
Б -железо и сера входят в состав пирита
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