Высота робота 24см.Кукла на 14 выше.Найди высоту куклы.Измени в условии оно слово чт?? бы задача решалась обратным действием.

Математика

Высота робота 24см.Кукла на 14 выше.Найди высоту куклы.Измени в условии оно слово чт?? бы задача решалась обратным действием.

Автор: Гость