Высота робота 24см.Кукла на 14 выше.Найди высоту куклы.Измени в условии оно слово чт?? бы задача решалась обратным действием.
Математика
Высота робота 24см.Кукла на 14 выше.Найди высоту куклы.Измени в условии оно слово чт?? бы задача решалась обратным действием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24+14= 38см. Высота куклы.
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