Помогите, пожалуйста Надо написать ЭССЭ по биологии, на тему "Можно ли жить без еды?" Эссэ не большое, но и не мальнекое Сестре нужно (5 класс)

Биология

Помогите, пожалуйста Надо написать ЭССЭ по биологии, на тему "Можно ли жить без еды?" Эссэ не большое, но и не мальнекое Сестре нужно (5 класс)

Автор: Гость