Помогите, пожалуйста Надо написать ЭССЭ по биологии, на тему "Можно ли жить без еды?" Эссэ не большое, но и не мальнекое Сестре нужно (5 класс)
Биология
Помогите, пожалуйста Надо написать ЭССЭ по биологии, на тему "Можно ли жить без еды?" Эссэ не большое, но и не мальнекое Сестре нужно (5 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да без еды можно жить-допустим мы получаем питательные вещества в организм с водой,много питательных веществ- растворенный белок и.т.д
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