Как можно назвать частицу электромагнитной волны?

Физика
Как можно назвать частицу электромагнитной волны?
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Гость:
Частицу электромагнитной волны называют квантом
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