Как можно назвать частицу электромагнитной волны?
Физика
Как можно назвать частицу электромагнитной волны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частицу электромагнитной волны называют квантом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите, пожалуйста Надо написать ЭССЭ по биологии, на тему "Можно ли жить без еды?" Эссэ не большое, но и не мальнекое Сестре нужно (5 класс)
Алгебра
СРОЧНО!!!!!!!!! ДАМ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!! Диагональ делит четырехугольник с периметром 31 см ??а два треугольника с периметрами 21 см и 30 см. Чему...
Математика
Высота робота 24см.Кукла на 14 выше.Найди высоту куклы.Измени в условии оно слово чт?? бы задача решалась обратным действием.