Relative pronouns ;who,which,that обясните мне я не понила

Английский язык
Relative pronouns ;who,which,that обясните мне я не понила
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Гость:
Animals of the wyse is sky would
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