РЕБЯТ ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПРОШУ!!!! 1.запишите какие члены пропорции являются крайними а какие средними б) 1,8/1,5 + 6/5 2.Проверьте, является ли пропорцией следующее равенство: б)0,6/2,4=9/45.
Математика
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПРОШУ!!!! 1.запишите какие члены пропорции являются крайними а какие средними б) 1,8/1,5 + 6/5 2.Проверьте, является ли пропорцией следующее равенство: б)0,6/2,4=9/45.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1,8/1,5=6/5 записываем в строчку: 1,8:1,5=6:5 крайние члены - 1,8 и 5 средние члены - 1,5 и 6 1,8*5 =9 1,5*6=9 9=9 ( пропорция верная) 2) 0,6:2,4=9:45 0,6*45=27 2,4*9=21,6 равенство не является пропорцией
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