Автобус отошел от автовокзала в 8:48 минуты через 35 минут сделал остановку на 8 мину?? в котором часу автобус отошел от места остановки
Математика
Автобус отошел от автовокзала в 8:48 минуты через 35 минут сделал остановку на 8 мину?? в котором часу автобус отошел от места остановки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:48+(35+8)мин.=9:31
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