Автобус отошел от автовокзала в 8:48 минуты через 35 минут сделал остановку на 8 мину?? в котором часу автобус отошел от места остановки

Математика

Автобус отошел от автовокзала в 8:48 минуты через 35 минут сделал остановку на 8 мину?? в котором часу автобус отошел от места остановки

Автор: Гость