Лежащий на столе лист плотной бумаги оказывает давление 1 па. Какова высота пачки ??умаги, если она оказывает давление, равное нормальному атмосферному? Толщину листа примите равной 0,1 мм

Физика
Лежащий на столе лист плотной бумаги оказывает давление 1 па. Какова высота пачки ??умаги, если она оказывает давление, равное нормальному атмосферному? Толщину листа примите равной 0,1 мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 лист-1 Па х листов-100000 Па    х=100000/1=100000 листов высота пачки =100000*0 .1=10000 мм=10м
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