Лежащий на столе лист плотной бумаги оказывает давление 1 па. Какова высота пачки ??умаги, если она оказывает давление, равное нормальному атмосферному? Толщину листа примите равной 0,1 мм

Физика

Лежащий на столе лист плотной бумаги оказывает давление 1 па. Какова высота пачки ??умаги, если она оказывает давление, равное нормальному атмосферному? Толщину листа примите равной 0,1 мм

Автор: Гость