Уравнения а) 12.6 : х = 17.1 : 11.4
Математика
Уравнения а) 12.6 : х = 17.1 : 11.4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,6 : х = 1,5 х = 12,6 : 1,5 х = 8,4
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