Сочинение как мне статт чемпионом школы по бегу на короткую дистанцию

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Сочинение как мне статт чемпионом школы по бегу на короткую дистанцию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. бегать нужно с нагрузкой вроде гантель или еще чемнибудь (хоть с покрышками автомобильными) , даст выносливость и укрепит мышцы 2. развивать прыгучесть (очень хорошо сказывается на скорости) : прыжки в длину, в высоту и тд 3. прыгать на скакалке (обязательно! ! ) 4. делать приседания (очень много повторов и можно с нагрузкой) , положительно сказывается не только на ногах но и на всем теле 5. развивайте "взрывную" способность - это когда вы сможете начинать бег с места на максимальной скорости, то есть вам не нужно время на разгон или начальная скорось будет очень высока (здесь нужны короткие дистанции с грузом + челночный бег) 6. также следите за дыханием (должен быть ритм, вроде как в танце) 7. следите за взмахами рук, они улучшают ваши аэродинамические параметры, а еще положение корпуса и головы 8. развитый пресс и тело в целом, не только ноги, позволят улучшить технику и следовательно результаты. И на первых и последних соревнованиях ты будешь не победим!!
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