Отметь предложения, в которых допущена ошибка в употреблении деепричастного оборота. а) Возвращаясь домой, мне стало грустно. б) Не снимая шляпы, она прошла в гостиную. в) Проделав упражнение несколько раз, он остановился. ...
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Отметь предложения, в которых допущена ошибка в употреблении деепричастного оборота. а) Возвращаясь домой, мне стало грустно. б) Не снимая шляпы, она прошла в гостиную. в) Проделав упражнение несколько раз, он остановился. г) Исследуя причины, вызывавшие изменения климата, мнения ученых разделились. Исправьте ошибки и запишите предложения правильно. Помогите, очень прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исследуя причины, вызвавшие изменения климата, учёные разошлись во мнениях. Возвращаясь домой, я погрустнел.
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