Отметь предложения, в которых допущена ошибка в употреблении деепричастного оборота. а) Возвращаясь домой, мне стало грустно. б) Не снимая шляпы, она прошла в гостиную. в) Проделав упражнение несколько раз, он остановился. ...

Русский язык

Отметь предложения, в которых допущена ошибка в употреблении деепричастного оборота. а) Возвращаясь домой, мне стало грустно. б) Не снимая шляпы, она прошла в гостиную. в) Проделав упражнение несколько раз, он остановился. г) Исследуя причины, вызывавшие изменения климата, мнения ученых разделились. Исправьте ошибки и запишите предложения правильно. Помогите, очень прошу!

Автор: Гость