ZnO - Zn(OH)2 - ZnO - ZnCI2 - Zn(NO3)2 -ZnSO4 - Zn(OH)2 - ZNCO3 - ZnCI2

Гость: Гость:

1) Реакцию не нашел даже в химическом справочнике, поэтому могу предложить только в две стадии: ZnO+NaOH+H2O=Na[Zn(OH)3] Na[Zn(OH)3]+HCl=NaCl+H2O+Zn(OH)2 2) Zn(OH)2=(t)ZnO+H2O 3) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O 4)ZnCl2+2HNO3=(t)Zn(NO3)2+2HCl 5)2Zn(NO3)2+2H2SO4(конц)=2ZnSO4+4NO2+O2+2H2O 6) ZnSO4+2NaOH=Zn(OH)2+Na2SO4 7)Zn(OH)2+CO2=ZnCO3+H2O 8) ZnCO3+2HCl=ZnCl2+H2O+CO2