Какой изображена природа в творчестве есенина бажова паустовского астафьева

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Писатель не делил своих героев соответственно "Табели о рангах", он мог писать и писал как об известных людях, так и о тех, о которых мы ничего не слышали; так, оказывалось, что какая-нибудь десятилетняя девочка Клава, дочка конюха Карнаухова, не менее интересна, чем, скажем, писатель Аркадий Гайдар.Читая Паустовского, открываешь для себя не только новых интересных героев, но и самого себя. Кажется, что писатель приводит тебя в город красивых, интересных и чистых людей и показывает, что ты – один из них, ты такой же светлый и чистый. Видимо, в этом Паустовский видел главную задачу литературного творчества – дать понять человеку, что он прекрасен, открыть в нем добрые стороны души, а значит, сделать людей добрее и лучше. О Паустовском часто говорят как о несравненном мастере пейзажа, и это действительно так. Хотя есть некоторый нюанс. У него никогда не увидишь пейзажа в чистом виде, обстоятельного описания только одной природы. Всегда даже в самых, казалось бы, безлюдных места непременно показывается какой-нибудь чудак, любующийся окружающей красотой, или просто дед-корзинщик. Может, таким образом, писатель хотел сказать, что природа существует для того, чтобы кто-то мог восхищаться ее прелестью. А может, намекал на то, что его герои неотделимы от природы. И ее красота раскрывается через них. Природа у Паустовского не фон действия, как это в основном бывает у писателей, а источник характеров, а сам человек – это часть природы, познающая себя через нее. Присутствие человека одушевляет природу, придавая ей жизнь; в ином случае она не может быть ни прекрасной, ни безобразной, ее просто не может существовать. Природа обязательно соответствует душевному состоянию человека, и "нельзя…отделить свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни".