Какой звук у слова elephants

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Какой звук у слова elephants
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элифэнт-слон /////////////
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